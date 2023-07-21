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Суд предъявил Стрелкову обвинение в экстремизме

18:10
  • пятница
  • 21 июля 2023

Бывшему министру обороны ДНР грозит до 5 лет колонии

Мещанский суд Москвы определяет меру пресечения задержанному сегодня бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину). Следствие требует оставить Стрелкова под стражей.

Задержан экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков
Адвокат Стрелкова подтвердил его задержание

Как передает РИА Новости, судья Олеся Менделеева в начале заседания назвала Стрелкова обвиняемым. Гиркину вменяют в вину публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, по статье 280 ч.2.

Сам Стрелков находится в "аквариуме" в зале заседаний. О его задержании стало известно днем 21 июля. По предъявленной бывшему главе минобороны ДНР статье - публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета – ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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