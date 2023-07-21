Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и бензин

Прибавят в цене также чай, кофе и какао

Россиян предупредили о существенном подорожании некоторых товаров и услуг с 1 августа. Сильнее всего вырастет цена на бытовую технику, причина – ослабление рубля. На втором месте бензин: на гражданах отразятся рекордно высокие июльские цены на топливо на биржах.

Подорожание коснется и автомобилей. Как напомнил изданию Life финансовый аналитик маркетплейса "Финмир" Сергей Чеврычкин, средняя цена на новую машину уже выросла на 13,5% в годовом выражении, увеличившись до 2,6 миллиона рублей – и это не предел.

Вырастут цены на импортные продукты питания. На стоимости этих товаров отразятся, помимо курсов валют, санкционные и логистические ограничения – так что чай, кофе и какао снова подорожают. А из-за ожидаемого введения акциза на сахар вырастет цена на разные газировки и снеки.

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