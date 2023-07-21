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Вертолет Ми-8 тушит крупный пожар на складе под Ростовом-на-Дону

19:17
  • пятница
  • 21 июля 2023

Площадь возгорания - 2,5 тысячи квадратных метров

Вертолет Ми-8 задействован для тушения крупного пожара в городе Аксай под Ростовом-на-Дону. Площадь возгорания на складе с макулатурой увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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В 17:15 поступила информация о пожаре в складском помещении. Горел склад с макулатурой в городе Аксай, по адресу улица Пороховая Балка, 2А.  

Размер горящего здания - 8x50 метров. Пожару присвоили третий ранг сложности. В тушении огня участвуют 22 единицы техники и 65 человек от РСЧС, и 14 единиц техники и 51 человек от МЧС, передает РИА Новости.

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