Вертолет Ми-8 тушит крупный пожар на складе под Ростовом-на-Дону

Площадь возгорания - 2,5 тысячи квадратных метров

Вертолет Ми-8 задействован для тушения крупного пожара в городе Аксай под Ростовом-на-Дону. Площадь возгорания на складе с макулатурой увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В 17:15 поступила информация о пожаре в складском помещении. Горел склад с макулатурой в городе Аксай, по адресу улица Пороховая Балка, 2А.

Размер горящего здания - 8x50 метров. Пожару присвоили третий ранг сложности. В тушении огня участвуют 22 единицы техники и 65 человек от РСЧС, и 14 единиц техники и 51 человек от МЧС, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"