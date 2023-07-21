Двое граждан Индии госпитализированы в Тамбове с подозрением на холеру

Клинические проявления болезни наблюдаются у одного пациента

Ситуация в Тамбовской области - под контролем регионального управления Роспотребнадзора, местных властей и силовых ведомств. Специалисты проводят весь комплекс противоэпидемических мероприятий после госпитализации гражданина Индии с подозрением на холеру, сообщили журналистам в ведомстве.

По последним данным, которые приводит РИА Новости, в больницу помещены двое индийских граждан. Однако клинические проявления болезни отмечены только у одного из них.

В Роспотребнадзоре сообщили, что совместно с органами власти Тамбовской области и представителями силовых ведомств проверили 400 человек, контактировавших с госпитализированным индийцем. Никаких инфекционных проявлений у них не выявлено.

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