Стрелкова отправили под арест на два месяца

Решение принял Мещанский суд Москвы

Игорь Стрелков отправлен под арест. Решение оставить под стражей бывшего министра обороны Донецкой народной республики принял Мещанский суд Москвы.

Как заявили в суде, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца, до 18 сентября 2023 года. Стрелкова (Гиркина) задержали 21 июля. В отношении него возбуждено дело по статье 280 УК РФ - "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источники в правоохранительных органах Стрелкова задержали после заявлений нескольких граждан. Также суд, принимая решение о задержании, учитывал результаты оценки публичных заявлений экс-министра.

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