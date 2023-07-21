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Стрелкова отправили под арест на два месяца

20:07
  • пятница
  • 21 июля 2023

Решение принял Мещанский суд Москвы

Игорь Стрелков отправлен под арест. Решение оставить под стражей бывшего министра обороны Донецкой народной республики принял Мещанский суд Москвы.

Суд предъявил Стрелкову обвинение в экстремизме
Адвокат Стрелкова подтвердил его задержание

Как заявили в суде, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца, до 18 сентября 2023 года. Стрелкова (Гиркина) задержали 21 июля. В отношении него возбуждено дело по статье 280 УК РФ - "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источники в правоохранительных органах Стрелкова задержали после заявлений нескольких граждан. Также суд, принимая решение о задержании, учитывал результаты оценки публичных заявлений экс-министра.

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