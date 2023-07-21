"Санкционное безумие": МИД России пообещал ответ на новые пакеты США и Канады

Это ударит по самим Вашингтону и Оттаве

Санкционное безумие Вашингтона и Оттавы обернется бумерангом для них самих. Новый пакет антироссийских санкций от США и Канады не останутся без ответа Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Враждебные действия США и Канады, объявивших России тотальную гибридную войну, получат должный отпор. Иллюзорная ставка на "сдерживание Москвы" в конечном счете больно ударят по самому коллективному Западу, сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Днем ранее Минфин США объявил о новом пакете санкций. Они коснулись 120 физических и юридических лиц, поддерживающих СВО на Украине. Канада ввела санкции против 20 физических лиц. В списке, кроме представителей российского ВПК и ядерного сектора – актеры и музыканты.

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