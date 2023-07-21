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Россия рассматривает украинские порты как места дислокации боевиков ВСУ

21:00
  • пятница
  • 21 июля 2023

Киев в портах пополняет мощности своей армии

В украинских портах на Черном море Киев накапливает мощности Вооруженных сил Украины. Именно так смотрят на порты Украины в Москве, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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На заседании Совбеза ООН Полянский констатировал, что киевский режим, прикрываясь зерновой сделкой, за год ее действия накопил значительные мощности в районах своих черноморских портов - как военно-промышленные, топливные и складские, так и существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников.

С прекращением сделки у России появилась возможность исправить эту ситуацию, заявил Полянский. Он подчеркнул, что российская сторона рассматривает всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации ВСУ. Здесь же накапливается западное вооружение, которое Киев использует против России. Именно поэтому, напомнил дипломат, Москва отозвала гарантии безопасности для судов, идущих в порты Украины, передает ТАСС.

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