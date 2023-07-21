Зеленский и Эрдоган обсудили продление зерновой сделки

Турция все еще рассчитывает уговорить Россию

Возможности продления зерновой сделки обсудили в телефонном разговоре президенты Турции и Украины. Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский также затронули тему урегулирования украинского кризиса, сообщили в администрации турецкого лидера.

Ранее в МИД Турции напомнили, что 17 июля получили уведомление России о выходе из сделки. Москва проинформировала Анкару о причинах такого решения.

Как заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, Анкара прилагает значительные усилия для продления зерновой сделки. В Турции надеются вернуть Россию за стол переговоров и убедить ее продлить черноморские соглашения. Решать этот вопрос без участия Москвы неправильно, приводит слова министра "Интерфакс".

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