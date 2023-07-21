Минюст включил в список иноагентов основателя "Нашего радио"

Перечень пополнили еще три фамилии и несколько организаций

Основатель и бывший генеральный продюсер "Нашего радио" Михаил Козырев* признан иностранным агентом. Его имя включено в реестр Минюста. На соседней строчке списка появилось имя политика Константина Борового*.

В сообщении ведомства сказано, что двадцать первого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены К.Н. Боровой, М.Н. Козырев, А.С. Литвинов, П.В. Суляндзига.

В реестр также включены общественная организация "Омское гражданское объединение", инициативная группа "Центр Т", автономная некоммерческая организация "Право каждого", а также интернет-журнал и медиаплатформа "7х7 - Горизонтальная Россия".

В Минюсте пояснили, что Козырев* принимал участие в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов. Он выступал против специальной военной операции на Украине, а ранее - против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Сейчас экс-продюсер и ведущий "Дождя"** проживает за пределами Российской Федерации, передает РИА Новости.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** Организация, выполняющая функции иностранного агента

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