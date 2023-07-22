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Авиация группировки "Восток" поразила более 10 мест скопления ВСУ

10:10
  • суббота
  • 22 июля 2023

Сорвана попытка боевиков провести ротацию

На Запорожском направлении авиация группировки "Восток" поразила более десяти мест скопления противника. Огнем артиллерии сорвана попытка боевиков провести ротацию в районе Новодаровки, а у Мирного - ликвидирована разведгруппа неонацистов.

Мощный авиаудар нанесли наши военные и по пункту временной дислокации радикалов на Купянском направлении, а артиллеристы уничтожили группу вражеских диверсантов, передает "ТВ Центр".

По скоплениям сил и техники радикалов бьют расчеты самоходных гаубиц "Мста-С". Неонацисты пытаются отвечать, используя запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы, поставляемые США. Но, по словам российских военных, в чистом поле или на площадях, где нет укрытий, эти снаряды малоэффективны и не способны нанести ущерб нашей бронетехнике.

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