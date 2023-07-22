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Глава МИД Британии отложил визит в КНР из-за "исчезновения" министра

10:35
  • суббота
  • 22 июля 2023

Цинь Ган уже месяц не появляется в публичном пространстве

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил визит в КНР из-за исчезновения китайского коллеги Цинь Гана.

Такую версию озвучило агентство Bloomberg, ссылаясь на заявления своих источников. Цинь Ган уже почти месяц не появляется на публике. В последний раз его видели на встрече с представителями России, Шри-Ланки и Вьетнама. С тех пор на всех официальных встречах Гана подменяет его предшественник – Ван И.

Клеверли планировал отправиться в Китай с рабочим визитом в конце июля. В настоящий момент стороны обсуждают альтернативные даты поездки, пишет агентство. Официальных комментариев из Пекина пока не поступало.

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