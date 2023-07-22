На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

В скором времени движение возобновится

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Об этом утром в субботу, 22 июля, сообщил telegram-канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к мосту.

Всем находящимся на мосту и в зоне досмотра следует сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

При сигнале тревоги нельзя останавливаться и выходить из машины. Следует продолжить движение с установленной скоростью в сторону выезда с Крымского моста.

Россиян также попросили не снимать происходящее на камеру и не выкладывать в интернет.

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