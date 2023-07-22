ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

10:46
  • суббота
  • 22 июля 2023

В скором времени движение возобновится

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Об этом утром в субботу, 22 июля, сообщил telegram-канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к мосту.

Всем находящимся на мосту и в зоне досмотра следует сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

При сигнале тревоги нельзя останавливаться и выходить из машины. Следует продолжить движение с установленной скоростью в сторону выезда с Крымского моста.

Россиян также попросили не снимать происходящее на камеру и не выкладывать в интернет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Крымский мост
Крымский мост
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.