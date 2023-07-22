Российские военные обнаружили целый арсенал ВСУ

А также спрятанный танк

Воздушная тревога вновь была объявлена этой ночью на территории Украины. Сирены звучали в шести регионах. Как сообщают местные СМИ, взрывы раздались в Кировоградской и Днепропетровской областях. В последней повреждено промышленное предприятие.

Между тем, в зоне спецоперации авиация группировки "Восток" поразила более десяти мест скопления противника на запорожском направлении. А на купянском наши артиллеристы уничтожили группу диверсантов.

Серия мощных залпов по опорным пунктам боевиков ночью. Утром, пока ВСУ еще не успели восстановить разрушенную линию траншей и окопов, на штурм выдвигаются танки. Одновременно батареи ведут плотный огонь по тылам националистов. Неприятель спешно формирует колонны и готовится бросить их в бой.

За несколько дней интенсивного наступления на купянском направлении российские войска смогли не только прорвать первый эшелон обороны ВСУ, но и продвинуться вглубь почти на четыре километра.

В ходе боя в районе населенного пункта Масютовка и станции Синькова подразделения армии овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами. Потери противника составили более взвода живой силы, самоходная артиллерийская установка польского производства "Краб", станция контрбатарейной борьбы американского производства ANT- PQ 50", - заявил начальник пресс -центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Накануне ВСУ как минимум 20 раз пытались контратаковать. Но безуспешно. Бронетехника националистов тут же нарывалась на засады мобильных огневых групп ВДВ.

В этих столкновениях националисты потеряли 120 человек убитыми. Более 10 боевиков захвачены в плен. Точнее - сдались сами. Говорят, отправлены на фронт насильно, передает "ТВ Центр".

В Запорожской области в поле подбитые и сожженные танки ВСУ и броневики "Бредли". Эта бронетехника националистов была уничтожена во время атак на позиции российских десантников в Работино. Сегодня утром боевики предприняли еще одну попытку штурма. Но были отброшены. Не исключено, сообщает разведка, что в ближайшие дни, радикалы предпримут новые массированные атаки. Противник не отказался от планов захвата Запорожской АЭС. К передовой переброшены подразделения Сил Специальных Операций ВСУ. Их действия координируют британские офицеры.

Впрочем, и на освобожденных от боевиков территориях Донецкой и Луганской республик работы у военных хватает. Почти каждый день бойцы Росгвардии проводят оперативные мероприятия. Находки порой удивляют даже бывалых. Группа обнаружила спрятанный ВСУ танк. А в этом перелеске саперы нашли целый арсенал. Мины, гранатометы и стрелковое оружие. Сейчас идет поиск диверсантов, которые устроили этот схрон.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"