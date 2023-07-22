В Иране прошли акции протеста из-за осквернения Корана в Швеции

Митингующие требовали изгнать шведского посла из страны

Сразу в нескольких мусульманских странах прошли акции протеста из-за осквернения Корана в Швеции. Тысячи людей вышли на улицы городов в Ираке, Иране и Ливане.

Демонстранты сжигали шведские и радужные флаги, скандировали лозунги и размахивали плакатами. На них было написано "Швеция совершает преступление, а США поддерживает" и "Долой Америку".

В Иране митингующие требовали изгнать шведского посла из страны. Протесты начались после того, как полиция Стокгольма одобрила акцию, в ходе которой один из участников собирался сжечь, но вместо этого растоптал священную книгу мусульман, передает "ТВ Центр".

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