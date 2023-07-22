Собянин рассказал о развитии четырёх районов на юге Москвы

Жить почти полумиллиона москвичей улучшилась

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии районов Бирюлево Восточное и Западное, Москворечье-Сабурово и Царицыно.

В четырех районах на юге Москвы проживают более чем 450 тысяч москвичей. Власти города реализовали несколько крупных проектов для улучшения транспортных связей в районах. В частности, построена эстакада через Павелецкое направление Московской железной дороги (МЖД), на улице Липецкая открыли 600-метровую эстакаду прямого хода, в подэстакадном пространстве организовали развороты и съезды. Это строительство увеличило пропускную способность Липецкой улицы на 25-30%.

Помимо этого, в районе улицы Липецкая, дом 34/25 обновили шумозащитный экран. Также продлили до МКАД улицу Подольских Курсантов и обустроили развязку, написал мэр в своем блоге.

"В стадии реализации еще три больших проекта, которые радикально улучшат дорожную ситуацию на юге города", - подчеркнул Собянин. Это Южная рокада, Московский скоростной диаметр (МСД) и реконструкция развязки на пересечении улице Липецкая и МКАД.

На базе Курского направления Московской железной дороги (МЖД) запущено движение по второму маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-2). Пассажиров принимают станции "Москворечье", "Царицыно", "Покровское", "Красный Строитель".

Весной полностью запустили Большую кольцевую линию метро (БКЛ). В ее состав вошли станции "Каширская" и "Варшавская", ранее обслуживавшие Каховскую линию. В планах столицы – строительство Бирюлевской линии метро, которая протянется на юг от бывшей промзоны ЗИЛ.

Также в районах курсируют 29 новых маршрутов городского наземного транспорта. Построены 165 остановок, 48 парковок для велосипедов и 27 станций проката двухколесных транспортных средств.

За последние годы выполнено благоустройство Фруктового сада, парка "Сосенки". Благоустроено несколько зон отдыха у воды, таких как долина реки Чертановки, сквер по улице Булатниковская, территория вокруг Корнеевских прудов, Верхний и Нижний Бирюлевские пруды, зона отдыха у Борисовских прудов и другие объекты.

"Большое внимание уделяем развитию Бирюлевского дендропарка <…> Он серьезно пострадал от ледяного дождя в 2010 году. За последнее десятилетие многое сделано для восстановления посадок и расширения коллекции", - сказал Собянин.

В четырех районах Москвы появились новые образовательные учреждения – это детские сады на улице Ягодная, Каширском шоссе, а также школа на улице Михневская и пристройка к школе в Востряковском проезде. Помимо этого, завершен ремонт более 150 зданий школ искусств. В Москворечье-Сабурово завершено строительство двух образовательных объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда.

В 2023 году завершится программа комплексной реконструкции амбулаторного звена. Для пациентов открыты несколько филиалов поликлиник. Построена подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест. Ведется строительство флагманского центра ГКБ имени Буянова на улице Бакинская. Завершается строительство детской поликлиники с травматологическим пунктом на улице Лебедянская.

Для пожилых москвичей открыт Центр московского долголетия на улице Медынская. На месте традиционных домов-интернатов закрытого типа реализуют городские дома-интернаты нового типа: открытые и дружелюбные социальные дома, в которых взрослые люди с ментальными нарушениями получают больше возможностей для интересной и содержательной жизни.

В рамках модернизации спортивной инфраструктуры отремонтированы фасады школы, открыт каток с искусственным льдом, построен спортивный комплекс с теннисными кортами на улице 6-я Радиальная. В текущем году планируется завершить ремонт спортивных сооружений Московского государственного университета спорта и туризма. Ведется строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) и многофункционального спорткомплекса на улице Москворечье.

Новыми точками притяжения жителей стали общественные центры, созданные в ходе реконструкции бывших кинотеатров. Это "Эльбрус" на Кавказском бульваре и "Бирюсинка" на улице Булатниковская. Будут реконструированы бывшие кинотеатры "Керчь" на улице Бирюлевская и "Мечта" на Каширском шоссе.

В 2023 году завершено строительство проблемного жилого комплекса (ЖК) "Царицыно. Были восстановлены права около 5 тысяч обманутых дольщиков, которые получают ключи от квартир в построенных корпусах. По программе реновации заселяются еще девять новых домов, отметил Собянин.

"Комплексному развитию подлежит территория недалеко от пересечения улицы Москворечье с Пролетарским проспектом. Сейчас здесь расположены склады, автосервисы и автостоянка. Вместо них планируется возвести около 168 тысяч квадратных метров современной жилой застройки – дома будут переданы под заселение по программе реновации", - отметил Собянин.

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