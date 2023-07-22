15 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" в КБР

От кабины водителя автобуса практически ничего не осталось

В Кабардино-Балкарии рейсовый автобус "Махачкала-Ростов" столкнулся с "КамАЗом".

ДТП произошло утром 22 июля на 472-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в КБР. В результате лобового столкновения с грузовиком от кабины водителя автобуса практически ничего не осталось.

Пострадали как минимум 15 человек, все получили травмы различной степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике. Их доставили в Республиканскую клиническую больницу Нальчика.

Движение на участке автодороги перекрыто. На месте работают оперативные службы. Причины ДТП выясняются. Ситуация находится на личном контроле главы КБР Казбека Кокова.

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