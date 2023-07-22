Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Скопилась пробка, время ожидания - около часа

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено.

Сообщили в оперативном telegram-канале о ситуации на мосту. При этом причины временного перекрытия не назвали.

По оперативной информации. в очереди со стороны Тамани находится 245 автомобилей, со стороны Керчи- 372. Время ожидания составляет около одного часа.

Движение на мосту было временно приостановлено утром в субботу. Водителей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить налет с использованием беспилотников на инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"