В Белом доме признали значительные потери Украины в ходе контрнаступления

Однако Киев еще не расходовал все свои силы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост важной целью для ударов со стороны ВСУ. Однако западные страны продолжают оказывать Киеву военную помощь. Парламент Болгарии одобрил поставку ста советских бронетранспортеров. Партию баллистических ракет собираются отправить на Украину США.

Как еще простимулировать Украину, чтобы добиться от нее хоть каких-то заметных продвижений на фронте, – самый трудный вопрос для западных спонсоров Киева. Развернутое интервью на эту тему на полях форума в Аспене дал советник президента США по нацбезопасности. По словам Джейка Салливана, Пентагон может предоставить ВСУ новые баллистические ракеты для реактивных систем залпового огня. В Вашингтоне уже не скрывают: свои действия Киев согласовывает с американскими военными, которых не волнует количество убитых украинцев.

"Все наши усилия направлены на поддержку Украины, чтобы она достигла максимальных успехов на поле боя. Потери украинских сил при контрнаступлении значительны. Оно идёт тяжело, мы говорили, что это будет непросто. Но украинцы еще не использовали все имеющиеся силы и ждут подходящего момента. Мы проводим с ними консультации. Решающую роль сыграют поставки наших истребителей "F-16". Впрочем, это наш вклад не в текущую ситуацию на фронте, а в строительство будущей системы безопасности Украины", - заявил Салливан.

До поставок "F-16" ещё далеко, а американские эксперты бьют тревогу. Украинская разведка сообщает об угрозе российского контрудара. Для которого к линии соприкосновения будто бы уже стянута 100-тысячная армия.

"Российские военные ответили на контрнаступление мощной, углубленной обороной, которая замедлила продвижение оснащённых Западом украинских бригад. Крупномасштабное российское наступление на востоке, безусловно, подорвало бы украинские силы и могло бы остановить их на Донбассе и на юге Украины", - говорится в тексте заметки издания19FortyFive.

Оправдываться на тот же форум в Аспене позвали Владимира Зеленского. Правда, по видеосвязи. Президент отчитался: продвижению военных мешают минные поля и забота о личном составе. Но вскоре – обязательно ждите прорыва. Одной из главных военных целей украинский лидер назвал Крымский мост. А замминистра обороны Владимир Гаврилов добавил, что еще и все судна, которые идут по Чёрному морю в Россию. В том числе, разумеется, торговые и пассажирские.

Но подобные угрозы не способствуют хорошим отношениям между Украиной и Турцией, которая тоже является черноморской державой. Президент Реджеп Эрдоган уже обвинил Запад в сорванной зерновой сделке и призвал выполнить все условия России, передает "ТВ Центр".

Еще дальше пошел президент Никарагуа. Комментируя итоги саммита латиноамериканских стран с Евросоюзом в Брюсселе, Даниэль Ортега назвал Владимира Зеленского фашистом и нацистом. Которому не подадут руки в большинстве стран Центральной и Южной Америки.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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