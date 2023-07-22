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Во время бури в Сербии погиб ребенок

13:08
  • суббота
  • 22 июля 2023

Пятерых удалось спасти

Мощнейшие ураганы второй раз за неделю пронеслись по Балканам. Есть погибшие. Десятки человек получили травмы. Основной удар стихии пришёлся на Боснию и Сербию. Шквалистый ветер срывал крыши домов, переворачивал автомобили, повреждён аэропорт. Без электричества остались тысячи жителей.

За аномальной жарой на Балканы обрушился смертоносный шторм. Сначала он прошелся по Словении. В Любляне ветер повредил крышу стадиона. Потом, набрав силу, стихия обрушилась уже на Хорватию. Пострадал регион Истрия на побережье Адриатического моря. Глава местной спасательной службы назвал бурю самой мощной за последние 30 лет.

Шторм дошел до Загреба. Порывы ветра достигали более 40 метров в секунду. В стране повреждено более 2000 зданий, в службу спасения поступило порядка 4500 звонков.

В Боснии и Герцеговине есть погибший. Более 20 человек получили травмы. Ветер повредил крышу аэропорта, его пришлось временно закрыть.

В республике Сербской более 5000 домохозяйств остались без электроснабжения. Больше всего от ветра и дождя пострадали Белград, Валево, Ниш, Кралево. В городе Нови-сад погибла 12-летняя девочка, ее тело обнаружили рядом с оборванной линией электропередачи.

Шквалистый ветер срывал крыши с домов, переворачивал автомобили и валил с ног пешеходов. Троих взрослых и двоих детей спасатели живыми извлекли из машины такси, на которую упало дерево.

За несколько дней жертвами непогоды стали не менее семи человек, передает "ТВ Центр".

Александра Панина, "ТВ Центр"

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