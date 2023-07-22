Аксенов заявил попытке атаки беспилотников ВСУ на объекты Крыма

На месте работают сотрудники МЧС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить налет с использованием беспилотников на инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма.

Об этом утром в субботу, 22 июля, заявил глава полуострова Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

"Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал он.

Сотрудники МЧС и профильных служб уже работают на месте для ликвидации возможных последствий.

Ранее на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Всем находящимся на мосту и в зоне досмотра следует сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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