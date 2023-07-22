Собянин: В Москве осенью пройдет кубок по беспилотным авиационным системам

Соревнование будет проходить по нескольким дисциплинам

Кубок по беспилотным авиационным системам пройдет в Москве осенью 2023 года.

Стране необходимо создать необходимый уровень технологического суверенитета, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Москва много делает для этого. В частности, в столице открыт Федеральный центр беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка "Руднево".

"Подписали в июне и июле соглашения с 11 регионами о развитии беспилотных систем. Будем проводить летные испытания", – написал мэр в своем Telegram-канале.

Для привлечения талантливой молодежи было решено провести в Москве Кубок по беспилотным авиационным системам. Соревнование будет проходить по нескольким дисциплинам: сбор коптера на время, дрон-баскетбол, гонка дронов и другим. Главный приз Кубка – электромобиль Москвич, добавил мэр.

Прием заявок для участия в Кубке уже открыт, форму можно заполнить на сайте. Второй этап отбора участников пройдет офлайн 29-30 июля в Новосибирске. Финал пройдет осенью 2023 года.

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