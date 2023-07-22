ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области

Пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами село Журавлевка в Белгородской области.

Выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из реактивной системы залпового огня (РСЗО), написал в своем telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета – зафиксировано десять выстрелов", - уточнил он.

По селу Щетиновка выпущены девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. Кроме того, с беспилотника сброшено одно взрывное устройство.

Ни в Журавлевке, ни в Щетиновке пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Гладков.

Использование кассетных боеприпасов запрещены международной конвенцией. Российский лидер Владимир Путин предупредил, что у России есть право зеркально ответить на применение Киевом кассетных боеприпасов, хотя "до сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости".

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