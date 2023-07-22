Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Их в Москве более двух миллионов

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником работников торговли.

В городе больше 65 тысяч магазинов, почти 700 торговых центров и свыше 21 тысячи ресторанов и кафе, написал мэр столицы в своем telegram-канале.

"В этой очень важной сфере трудятся около двух миллионов человек: продавцы, кассиры, менеджеры, логисты и многие другие", - подчеркнул он.

В последние годы бьют все рекорды онлайн-продажи. Сотрудники успешно перестроились под новые реалии.

"Поздравляю с праздником! Успеха и больше поводов для улыбок, которые создают хорошее настроение миллионам москвичей, ежедневно совершающих покупки", – сказал Собянин.

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