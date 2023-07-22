В Крыму произошел взрыв на складе боеприпасов

Из-за атаки дронов ВСУ

На складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника.

Об этом в субботу, 22 июля, заявил глава республики Сергей Аксенов. Жителей в радиусе пяти километров от склада эвакуируют. Приостановлено движение железнодорожных поездов.

По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия взрыва устранят в ближайшее время, заверил Аксенов.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку совершить налет с использованием беспилотников на инфраструктурные объекты Красногвардейского района.

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