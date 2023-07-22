В Подмосковье неизвестный попытался взять людей в заложники

Возбуждено дело

В Подмосковье злоумышленник проник в дом и пытался удерживать людей

Инцидент произошел в элитном коттеджном поселке Шервуд" в подмосковной Истре. Неизвестный мужчина проник в дом, на пульт частной охранной организации поступил сигнал о взломе.

Сотрудники полиции и ЧОПа прибыли на место. Неизвестный вышел в балаклаве и, угрожая оружием, заставил их зайти в дом. Мужчина попытался удерживать полицейского и охранника, но им удалось покинуть здание.

"Злоумышленник стал производить из окон дома выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в ГСУ СК по Московской области в telegram-канале.

В настоящий момент принимаются меры по задержанию преступника. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей.

На месте происшествия находится исполняющий обязанности Истринского городского прокурора Никита Мозговой, сообщили в подмосковной прокуратуре.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"