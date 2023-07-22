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В Подмосковье неизвестный попытался взять людей в заложники

13:46
  • суббота
  • 22 июля 2023

Возбуждено дело

В Подмосковье злоумышленник проник в дом и пытался удерживать людей

Инцидент произошел в элитном коттеджном поселке Шервуд" в подмосковной Истре. Неизвестный мужчина проник в дом, на пульт частной охранной организации поступил сигнал о взломе.

Сотрудники полиции и ЧОПа прибыли на место. Неизвестный вышел в балаклаве и, угрожая оружием, заставил их зайти в дом. Мужчина попытался удерживать полицейского и охранника, но им удалось покинуть здание.

"Злоумышленник стал производить из окон дома выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в ГСУ СК по Московской области в telegram-канале.

В настоящий момент принимаются меры по задержанию преступника. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей.

На месте происшествия находится исполняющий обязанности Истринского городского прокурора Никита Мозговой, сообщили в подмосковной прокуратуре.

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