Борьба с иностранными боевиками будет продолжена

Российские войска нанесли удар по территории академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львове.

Удар был нанесен 6 июля высокоточным оружием большой дальности морского базирования, сообщил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников", - говорится в сводке министерства.

Конашенков подчеркнул, что ВС России продолжат целенаправленно уничтожать иностранных наемников на территории Украины.

Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наёмников сбежали, уточнили в Минобороны.

Ранее в МИД России заявили, что Киев нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников через свои посольства. Кроме того, российские военные наблюдают значительный рост активности иностранных ЧВК в зоне СВО.

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