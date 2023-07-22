Военкор РИА Новости погиб во время обстрела ВСУ

Пострадали фотокорреспондент агентства и журналист "Известий"

Группа российских журналистов попала под огонь ВСУ в зоне спецоперации. Погиб военный корреспондент "РИА Новости" - Ростислав Журавлев. Об этом сообщили в информационном агентстве. Ещё два человека ранены - это фотокорреспондент РИА и сотрудник "Известий".

И последние данные Минобороны. На донецком направлении наши войска поразили два полевых лагеря иностранных наемников и уничтожили склады боеприпасов ВСУ. А на купянском подавлена группа диверсантов.

Серия мощных залпов по опорным пунктам боевиков ночью. Утром, пока ВСУ еще не успели восстановить разрушенную линию траншей и окопов, на штурм выдвигаются танки. Одновременно батареи ведут плотный по тылам националистов. Где неприятель спешно формирует колонны. И готовится бросить их в бой, передает "ТВ Центр".

За несколько дней интенсивного наступления на купянском направлении российские войска смогли не только прорвать первый эшелон обороны ВСУ, но и продвинуться вглубь почти на четыре километра.

"В ходе боя в районе населенного пункта Масютовка и станции Синькова, подразделения армии овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами, потери противника составили более взвода живой силы, самоходная артиллерийская установка польского производства "Краб", станция контрбатарейной борьбы американского производства ANT- PQ 50", - сообщил начальник пресс -центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Накануне ВСУ как минимум 20 раз пытались контратаковать. Но безуспешно. Бронетехника националистов тут же нарывалась на засады мобильных огневых групп ВДВ. В этих столкновениях националисты потеряли 120 человек убитыми. Более 10 боевиков захвачены в плен. Точнее - сдались сами. Говорят - отправлены на фронт насильно.

Кадры из Запорожской области. В поле - подбитые и сожженные танки ВСУ и броневики "Бредли". Эта бронетехника националистов была уничтожена во время атак на позиции российских десантников в Работино. Сегодня в Минобороны сообщили: за время СВО уничтожены почти пять тысяч иностранных наемников. Еще столько же сбежали из Украины. Подтверждены и данные о высоких потерях среди немецких и польских наемников, во время ракетного удара ВКС России по Львову. Впрочем, зарубежные инструкторы еще помогают националистам готовить теракты. Например, по сведениям разведки, британские офицеры координируют обучение диверсионных групп, планирующих нападение на Запорожскую АЭС.

Впрочем, и на освобожденных от боевиков территориях Донецкой и Луганской республик работы у военных хватает. Почти каждый день бойцы Росгвардии проводят оперативные мероприятия. Находки порой удивляют даже бывалых. Вот, группа обнаружила спрятанный ВСУ танк. А в этом перелеске саперы нашли целый арсенал. Мины, гранатометы и стрелковое оружие. Сейчас идет поиск диверсантов, которые устроили этот схрон.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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