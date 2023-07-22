ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Моряки России и Китая провели совместную артиллерийскую стрельбу

15:52
  • суббота
  • 22 июля 2023

Отработали удары по "вражескому" кораблю

Российский Военно-морской флот (ВМФ) совместно с Военно-морскими силами Китая отработал артиллерийские стрельбы в Японском море.

Об этом в субботу, 22 июля, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

ВМС России и китайские военные ударили по условной цели в море, имитирующей надводный военный корабль условного противника в рамках учений "Север. Взаимодействие-2023".

"Следуя в строю кильватера, российские корабли вели огонь по мишени <...> из 100-мм артиллерийских установок А-190 и Ак-100", - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

ВМС Китая поражали цели из 130-мм корабельных артиллерийских установок H/PJ-38 и 76-мм универсальных артустановок.

Также корабли России и Китая отработали задачи по поиску, сопровождению и вытеснению неизвестной подводной лодки.

Ранее российский флот отработал задержание и поражение корабля-нарушителя в северо-западной части Черного моря, временно закрытом для судоходства после приостановки зерновой сделки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" ВМФ России
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" ВМФ России
Моряки ВМФ России
Моряки ВМФ России
Учения ВМФ России
Учения ВМФ России
Корабль ВМФ Китая
Корабль ВМФ Китая
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ России
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.