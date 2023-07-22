Моряки России и Китая провели совместную артиллерийскую стрельбу

Отработали удары по "вражескому" кораблю

Российский Военно-морской флот (ВМФ) совместно с Военно-морскими силами Китая отработал артиллерийские стрельбы в Японском море.

Об этом в субботу, 22 июля, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

ВМС России и китайские военные ударили по условной цели в море, имитирующей надводный военный корабль условного противника в рамках учений "Север. Взаимодействие-2023".

"Следуя в строю кильватера, российские корабли вели огонь по мишени <...> из 100-мм артиллерийских установок А-190 и Ак-100", - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

ВМС Китая поражали цели из 130-мм корабельных артиллерийских установок H/PJ-38 и 76-мм универсальных артустановок.

Также корабли России и Китая отработали задачи по поиску, сопровождению и вытеснению неизвестной подводной лодки.

Ранее российский флот отработал задержание и поражение корабля-нарушителя в северо-западной части Черного моря, временно закрытом для судоходства после приостановки зерновой сделки.

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