Собянин: Завершили монтаж уникального панно на строящейся станции "Яхромская"

Оно посвящено 800-летию Москвы

На строящейся станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро завершен монтаж уникального панно.

Оно посвящено празднованию 800-летия Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Авторы – архитекторы Николай Шумаков, Александр Некрасов и художник Александр Рукавишников. Они изобразили памятник Юрию Долгорукому, сталинские высотки, праздник на стадионе "Динамо".

"Эти и другие события нашли отражение в масштабной композиции размером 160 на 5 метров", – написал Сергей Собянин в своем telegram-канале.

Благодаря новой станции у более чем 270 тысяч жителей трех районов - Дмитровского, Бескудниковского и Восточного Дегунино – значительно улучшится транспортная доступность. Кроме "Яхромской", на новом участке Люблинско-Дмитровской линии строятся станции "Лианозово" и "Физтех". Их открытие запланировано на осень 2023 года.

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