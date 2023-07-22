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Собянин: Завершили монтаж уникального панно на строящейся станции "Яхромская"

15:35
  • суббота
  • 22 июля 2023

Оно посвящено 800-летию Москвы

На строящейся станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро завершен монтаж уникального панно.

Оно посвящено празднованию 800-летия Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Авторы – архитекторы Николай Шумаков, Александр Некрасов и художник Александр Рукавишников. Они изобразили памятник Юрию Долгорукому, сталинские высотки, праздник на стадионе "Динамо".

"Эти и другие события нашли отражение в масштабной композиции размером 160 на 5 метров", – написал Сергей Собянин в своем telegram-канале.

Благодаря новой станции у более чем 270 тысяч жителей трех районов - Дмитровского, Бескудниковского и Восточного Дегунино – значительно улучшится транспортная доступность. Кроме "Яхромской", на новом участке Люблинско-Дмитровской линии строятся станции "Лианозово" и "Физтех". Их открытие запланировано на осень 2023 года.

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Панно на строящейся станции "Яхромская"
Панно на строящейся станции "Яхромская"
Монтаж панно на станции метро "Яхромская"
Монтаж панно на станции метро "Яхромская"
Панно на строящейся станции "Яхромская"
Панно на строящейся станции "Яхромская"
Панно на строящейся станции "Яхромская"
Панно на строящейся станции "Яхромская"
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