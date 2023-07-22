В Минобороны раскрыли подробности удара по журналистам в СВО

ВСУ атаковали кассетными боеприпасами

Минобороны России подтвердило атаку Украины на российских журналистов в зоне проведения специальной военной операции.

ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА "Новости", которые готовили материал об обстрелах ВСУ Запорожской области.

В результате удара пострадали четыре человека. Во время эвакуации скончался военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Он получил ранения в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

Состояние трех пострадавших средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Как сообщили в РИА Новости, фотокорреспондента Константина Михальчевского могут перевезти в Крым на лечение.

В свою очередь "Известия" сообщают, что их корреспондент Роман Польшаков получил четыре осколочных ранения, оператор Дмитрий Шилков - осколки в мягких тканях и небольшой перелом.

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