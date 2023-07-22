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В ТЦ "Времена года" прорвало трубу с горячей водой

16:22
  • суббота
  • 22 июля 2023

18 человек заблокированы, трое пострадали

Три человека госпитализированы после прорыва водопровода в московском торговом центре "Времена года".

Инцидент произошел днем 22 июля на первом этаже. Двое получили ожоги, еще одну женщину забрали с сердечным приступом. Остальным пострадавшим помощь оказывается на месте.

18 человек остаются заблокированными, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Один человек пропал без вести. В настоящее время ведутся его поиски, сообщает газета "Известия".

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