Силовики начали штурм захваченного дома в "Шервуде"

Используется газ

Силовики приступили к штурму захваченного вооруженным преступником частного коттеджа в элитном поселке "Шервуд".

Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева. "Используется газ", - написала она в своем telegram-канале.

По ее словам, дом площадью более тысячи квадратных метров был ранее выставлен на продажу за один миллиард рублей. Хозяйка дома вышла на связь. Она рассказала, что сейчас находится за границей и преступника не знает.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина проник в дом, забаррикадировался и начал стрелять из окна по прибывшим на место силовикам. Мужчина взял в заложники полицейского и сотрудника ЧОП, но им удалось выбраться.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей.

По данным СМИ, злоумышленника зовут Вячеслав Черненко. Он приехал в столичный регион из Сибири, психически нездоров.

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