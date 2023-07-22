Собянин подтвердил гибель человека при прорыве трубы в ТЦ "Времена года"

Пострадавшим оказывается помощь

Все службы Москвы и МЧС оперативно работают на месте прорыва трубы с горячей воды в торговом центре "Времена года".

Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин. На данный момент известно об одном погибшем.

"Мои глубокие соболезнования семье. Все службы города, МЧС оперативно работают на месте. Всем пострадавшим оказываем медицинскую помощь", - заявил мэр.

По предварительным данным, пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в МОЭК. Спасено 11 человек.

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