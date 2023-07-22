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Собянин рассказал о масштабной модернизации МГТУ им Баумана

17:50
  • суббота
  • 22 июля 2023

набережная Яузы станет самым современным центром образования

Территория Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана на набережной Яузы станет самым современным центром образования.

Об этом на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящий момент завершается строительство многофункционального научно-образовательного корпуса для семи исторически значимых кафедр вуза. Также в университете появится многофункциональный комплекс для студентов, он станет частью нового ультрасовременного кампуса.

"Центральный кластер, где разместятся Федеральный испытательный центр, конгресс-центр и кластеры "Технология защиты природы", "Цифровое материаловедение", "Цифровая трансформация", "Инновационный хаб". Основные работы завершим в первой половине 2024 года. Исследовательский центр с научными пространствами и лабораториями. Планируем доделать его уже в этом году. Квантум парк – лаборатории с уникальным оборудованием, коворкинг для студентов, учебные аудитории, конференц-зал. На объекте ведутся монолитные работы, приступаем к остеклению фасадов", – написал мэр.

В конце августа 2023 года закончат реставрацию Фанагорийских казарм. Там разместятся управление аспирантуры, ученый совет, приемная комиссия, профессорский клуб, клуб выпускников и другие пространства.

"Памятнику истории второй половины XVIII века фактически подарим новую жизнь – сохраним и воссоздадим сложнейшие детали интерьеров, фасадов и окружающей территории", – подчеркнул мэр.

В химической лаборатории Императорского Московского технического училища разместится библиотека. Будет воссоздано крыльцо главного входа, наружные дверные блоки, отреставрируют лестницы и проведены другие работы. Готовность этого объекта составляет 65%.

"Таким образом, уже скоро территория на набережной Яузы станет современнейшим центром образования, а знаменитая Бауманка будет выпускать еще больше востребованных специалистов", – заключил Собянин.

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Студенты МГТУ им Баумана
Студенты МГТУ им Баумана
МГТУ им Баумана
МГТУ им Баумана
Студенты МГТУ им Баумана
Студенты МГТУ им Баумана
МГТУ им Баумана
МГТУ им Баумана
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