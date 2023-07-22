Число погибших в ТЦ "Времена года" возросло до 4

Возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года".

Дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по столице.

В настоящий момент место ЧП осматривают следователи и криминалисты. Дело также находится на контроле у столичной прокуратуры. Все службы города, МЧС оперативно работают на месте.

По последним данным, число погибших возросло до четырех человек. Как сообщает ТАСС, все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ". Они находились на минус первом этаже.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"