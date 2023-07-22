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Захватившего коттедж в Подмосковье ликвидировали при штурме

18:00
  • суббота
  • 22 июля 2023

Мужчина игнорировал призывы сложить оружие и сдаться

В МВД подтвердили ликвидацию вооруженного захватчика дома в подмосковной Истре.

Инцидент произошел в элитном поселке "Шервуд". Вооруженный мужчина проник в дом, забаррикадировался и начал стрелять из окна по прибывшим на место силовикам. Мужчина взял в заложники полицейского и сотрудника ЧОП, но им удалось выбраться.

Злоумышленник забаррикадировался в доме, игнорировал призывы сдаться и стрелял. Силовикам пришлось пойти на штурм.

"Было принято решение о проведении силового задержания, в ходе которого было применено табельное оружие и специальные средства. В результате принятых мер правонарушитель был нейтрализован", - сообщили в полиции (цитата по РИА Новости).

Дом площадью более тысячи квадратных метров был ранее выставлен на продажу за один миллиард рублей. Хозяйка дома вышла на связь. Она рассказала, что сейчас находится за границей и преступника не знает.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей. В настоящий момент на месте ЧП работают представители СК по Истре и ГСУСК по Подмосковью. Никто из местных жителей не пострадал, в скором времени им разрешат вернуться в свои дома. 

По данным СМИ, злоумышленника звали Вячеслав Черненко. Он приехал в Московскую область из Сибири, был психически нездоров.

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