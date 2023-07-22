Опубликованы кадры залитого кипятком ТЦ "Времена года"

На месте работают экстренные службы
Прокуратура показала фото и видео залитых кипятком помещений столичного торгового центра "Времена года".
На месте работают правоохранители и экстренные службы. В помещениях до сих пор стоит пар, специалистам приходится передвигаться с фонариками.
Съезд с Кутузовского проспекта к ТЦ временно закрыт по причине проведения спасательных работ.
ЧП в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве произошло днем 22 июля. Произошел прорыв трубы с горячей водой. Погибли четыре человека, 10 человек пострадали.
Все погибшие от прорыва трубы с горячей водой – женщины, они работали в гипермаркете "Глобус гурмэ" на минус первом этаже.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"