МИД: атака ВСУ на российских журналистов неслучайна

Виновные понесут наказание

Виновные в жестокой расправе над российским военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым понесут наказание.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Всю ответственность с ними разделят те, кто поставил Киеву кассетные боеприпасы.

"Все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена не случайно", - написала она в своем telegram-канале.

Журналисты собирали материал для репортажа об обстрелах Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами.

В полдень 22 июля ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА "Новости". В результате удара пострадали четыре человека. Во время эвакуации скончался военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Он получил ранения в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

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