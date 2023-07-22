Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Президентам предстоит многое обсудить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.

Белорусский лидер в воскресенье, 23 июля, встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Президентам предстоит обсудить широкий спектр вопросов, в том числе аспекты безопасности, противостояние санкциям и другие темы.

"Первый направился с рабочим визитом в Россию. Встреча лидеров завтра", - сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

Ранее Лукашенко отказался ехать без Путина на саммит ООН, который состоится в сентябре. Белорусский лидер заявил, что "посоветуемся со "старшим братом", поскольку "если он не поедет, ну, чего мне без него туда ехать".

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