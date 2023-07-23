Российские войска нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Одессе

Там готовились теракты с использованием безэкипажных катеров

Российские войска этой ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам в Одессе, где готовились теракты против нашей страны с применением безэкипажных катеров. Об этом только что сообщили в нашем Минобороны. Все спланированные к удару цели уничтожены. Также известно, что на поражённых объектах находились иностранные наёмники. Между тем, в зоне СВО наши подразделения пресекли атаки на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Российские артбатареи пресекли очередную попытку противника совершить прорыв на Купянском направлении. Бронетехника противника нарвалась на засады мобильных огневых групп ВДВ. Поддержку оказывает и дальнобойная артиллерия. Мощные залпы остановили врага и заставили отступить как минимум на 4 километра вглубь собственной обороны.

Крайне напряженной остаётся обстановка и на Запорожском направлении. Противник несколько раз пытался перейти в наступление на Ореховском участке при поддержке танков и БМП. Однако наши подразделения встретили наступающие отряды скоординированными действиями армейской авиации. Кроме того, по позициям боевиков плотно отработали и FPV-дроны. Как минимум, четыре танка, в том числе "Леопард", и пять бронемашин, среди них БМП "Бредли", – в металлолом. Выжившие боевики отступили.

"Огневую поддержку обеспечивали артиллерия и танки на закрытых огневых позициях. Выдвижение атакующих своевременно раскрыто разведкой российских подразделений. Благодаря чему бронетехника врага была уничтожена до перехода врага в атаку", - говорит Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Юг".

Серьёзные бои продолжаются на Южнодонецком направлении. Противник предпринимает все новые попытки штурма окраин Старомайорского и Урожайного. Разведка вовремя замечает манёвренные группы на бронемашинах и докладывает в центр.

Наша авиация наносит точный удар по колоннам. Противник потерял по меньшей мере две БМП и 30 человек личного состава. Под огнём российской артиллерии приходится отступить на прежние позиции. После безрезультатных попыток перейти в контрнаступление ряд бойцов ВСУ предпочли сложить оружие.

- Нас не учили ничему. Нас грузили, выгружали. Тот автомат, что мне дали, я не выстрелил ни одного раза.

- Сколько тебе лет?

- 23

Там же наши военные продолжают уничтожать диверсионные группы и мобильные соединения, укомплектованные минометами и ствольной артиллерией. Корректировать удары помогают беспилотные летательные аппараты.

Всю неделю Россия наносит ракетные удары и по стратегическим объектам, в том числе по тем, где готовили теракты с применением беспилотников. Ночью украинские соцсети вновь публиковали кадры прилётов по Одессе и Николаеву.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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