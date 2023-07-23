Украинский посол возглавил колонну соотечественников на гей-марше в Берлине

За такую свободу воюют украинцы, считает дипломат

Германия в ближайшее время отправит Киеву первую партию боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard. Об этом пишут немецкие СМИ. А в новом сервисном центре в Польше уже приняли на ремонт первые танки Leopard, которые прибыли с Украины. Тем временем европейцев волнуют совсем другие вопросы.

Берлин снова пал. На это раз под радужными флагами тех, кто создает дивный европейский сад. Во главе колонны парада – делегация из Киева в национальных костюмах. Скандируют: "Будь горд, как Украина". Впереди - посол Алексей Макеев, который, наконец, раскрыл секрет, за что же воюют украинцы.

"Для меня важно присоединиться к ЛГБТ-сообществу в Берлине, потому что это все - про свободу. Это универсальная цена за свободу, которую украинцы сегодня защищают. И мы стоим за Европу, за европейские ценности", - заявил Макеев в интервью признанному иноагентом телеканалу Deutsche Welle.

Вопрос: согласны ли с ним те, кто сейчас находится в окопах? И те, за кем в этот момент гоняются сотрудники военкоматов?

После потери Артемовска и разрекламированного контрнаступления вооруженным силам Украины снова нужна свежая кровь. Охота идет повсюду: и в метро, и на рынке. С начала июня на Украине понизили планку призывного возраста: теперь на фронт - с 25 до 60 лет. Чтобы не сбежали, границу для мужчин закрыли. В том числе и для 54-летнего Василия Иванчука - гроссмейстер не может выехать на соревнования в Баку, где собирался выступить на престижном шахматном турнире. Зато начальник Одесского военкомата Евгений Борисов с легкостью сбежал, узнав про готовящиеся массовые проверки ведомства. СБУ нашла у военкома элитную недвижимости в Испании.

"Общая сумма - 4 миллиона 200 тысяч долларов. Эти ссуды предоставляли разные предприниматели. Один из них владелец ночного клуба. Он дал миллион Одесскому военкому", - сообщил : Александр Новиков, Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины.

Откупить от призыва на Украине можно и никого это раньше не смущало. Коррупции нет, совсем недавно трубил глава Минобороны Алексей Резников. А ведь именно его ведомство не раз уличали в отмывании денег. После того как западные страны вновь отказали Украине во вступлении в НАТО, поставив ряд условий. Зеленский очень старается. Например, показательно бороться с коррупцией. А заодно убрать с пути неугодных. Вот и посола в Лондоне Вадима Пристайко, раскритиковавшего украинского президента, попросили вернуться обратно в Киев. После того, как глава британского Минобороны назвал Владимира Зеленского неблагодарным, Пристайко попросил президента быть внимательным к западным подаркам.

"Для дипломата это крайне необычно публично критиковать своих национальных лидеров, но Пристайко явно чувствовал, что отношениям между Украиной и ее ближайшим западным партнером нанесен урон, который необходимо исправить", - пишет The Guardian.

Похоже, исправлять скоро придётся и урон, нанесённый антироссийскими санкциями. Деревушка в Финляндии должна была стать центром европейского шопинга. Но без русских туристов превратилась в призрак.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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