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Находящийся в больнице Нетаньяху отказался отменять судебную реформу

10:28
  • воскресенье
  • 23 июля 2023

По Израилю прокатилась новая волна протестов

Волна протестов против судебной реформы снова прокатилась по Израилю. Однако на этот раз акция достигла беспрецедентных масштабов.

Вечером на улицы крупнейших городов вышли около полумиллиона человек. Примерно двести тысяч собрались на митинг в Тель-Авиве. Ещё сто тысяч прошли оттуда маршем до Иерусалима - движение колонны продолжалось несколько дней. В столице манифестанты остановились у здания Кнессета, где намерены разбить палаточный лагерь.

Эта акция, в отличие от многих предыдущих, прошла без столкновений с полицией. Более того, около ста бывших руководителей силовых структур и десять тысяч резервистов ЦАХАЛ обратились к премьеру с просьбой приостановить реализацию судебной реформы.

Сам Биньямин Нетаньяху выложил ролик из больницы, где он находится для установки кардиостимулятора, и сообщил, что от реформы отказываться не намерен.

"ТВ Центр"

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