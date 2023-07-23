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Собянин: В детском парке "Фили" откроется оранжерея и веревочный парк

10:12
  • воскресенье
  • 23 июля 2023

Сейчас идет ремонт и в административном здании

В московском детском парке "Фили" откроют оранжерею и верёвочный городок. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Кроме того, сейчас проводят ремонт в административном здании - там расположится фотостудия, хореографический зал и кафе. Мэр напомнил, что в прошлом году завершили комплексное благоустройство парка. Сделали площадки для занятий спортом, проложили дорожки для скандинавской ходьбы. Реконструировали манеж и обустроили тропу для прогулок на лошадях.

Для юных посетителей открыли мини-зоопарк. Кроме того, сделали удобную площадку для мероприятий.

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