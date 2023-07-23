Собянин: В детском парке "Фили" откроется оранжерея и веревочный парк

Сейчас идет ремонт и в административном здании
В московском детском парке "Фили" откроют оранжерею и верёвочный городок. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.
Кроме того, сейчас проводят ремонт в административном здании - там расположится фотостудия, хореографический зал и кафе. Мэр напомнил, что в прошлом году завершили комплексное благоустройство парка. Сделали площадки для занятий спортом, проложили дорожки для скандинавской ходьбы. Реконструировали манеж и обустроили тропу для прогулок на лошадях.
Для юных посетителей открыли мини-зоопарк. Кроме того, сделали удобную площадку для мероприятий.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"