В Солнечногорске проходит чемпионат по воркауту

В нем принимают участие атлеты из более 55 регионов России

Межрегиональный чемпионат "Воркаут-2023" проходит в столичном Зеленограде. Атлеты из более 55 регионов страны борются за титул лучших.

В программе - два турнира. Один из них уже позади, а сегодня жаркая битва разворачивается на "Кубке стальных братьев". Это соревнования в трёх дисциплинах. Спортсмены демонстрируют связки силовых и технических элементов на турниках, брусьях и не только. Те, кто покажет достойные результаты, попадут в финал международной конкурс-премии "КАРДО", которая входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

"Мы проводим мероприятие уже не в первый год. Это 7-й ежегодный "Кубок стальных братьев". И именно формат межрегионального крупного всероссийского мероприятия с кучей регионов мы проводим впервые. Максимально собрали ребят со всей страны. Здесь и чемпионы России, участники и победители, призёры чемпионатов мира", - говорит Александр Рвачёв, директор по связям с общественностью международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО".

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