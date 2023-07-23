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Международные соревнования по тентпеггингу проходят в Москве

12:03
  • воскресенье
  • 23 июля 2023

Всаднику нужно поразить цель

На ВДНХ своё мастерство, а также смелость и изобретательность, демонстрируют наездники в национальных костюмах из разных стран. Тентпеггинг - один из древнейших видов конного спорта. Он зародился в Азии, изначально так обучали кавалеристов навыкам боя против слонов.

За ширмой главного манежа – волнение. Перед ответственным выходом как всадники, так и обладатели роскошных грив "настраиваются" по-разному. Одни невозмутимы, другие - в азарте рвутся в бой.

Агат будет выступать за Казахстан. Другие скакуны – за сборные Индии, Катара, Сирии, России. Чтобы все были в равных условиях, и спортсмены, и кони увидели друг друга только после жеребьёвки. Но прежде – показательный выход. Бесстрашные всадники с флагами своей страны обходят боевое поле. Выправка, сапоги со шпорами, яркие национальные костюмы.

"Мы выступаем в национальных персидских костюмах. Это традиционный халат и головной убор. Самому старинному элементу - больше 200 лет", - говорит Али Гоурчани, тренер и менеджер команды из Ирана.

Спортсмены из 8 стран - по двое от каждой команды – на историческом выводном круге ВДНХ. "Тентпеггинг" - это нечто среднее между джигитовкой и упражнениями кавалеристов с различными видами оружия. Игра, популярная в Азии, захватила весь мир, и уже в 19 веке была признана спортивной дисциплиной. 

"Скакать может любая лошадь, ее просто надо приучить к оружию и к тому, что в песке находится какой-то предмет", - объясняет Александра Калинина, спортсмен сборной команды России.

А именно небольшой брусок – наземная мишень, пега. Ее надо поразить на высокой скорости. В арсенале всадника – пики, сабли. Ими надо поднять с земли пеги, снять со стоек кольца, словом, в четырех видах состязаний проявить изобретательность и ловкость.

"Колышек на скаку надо выдернуть, чтобы палатка упала на врага", - объясняет Андрей Буловацкий, спортсмен сборной команды Белоруссии.

Результат зависит от каждого в тандеме. Конь должен идти по прямой, всадник – на скаку прицелиться, рассчитать силу.

"Мы держим пальчики за наших ребят, мы уверены, что они будут первыми", - говорит Борис Петров, генеральный директор Кремлёвской школы верховой езды.

Зрители – в восторге. Трибуны забиты под завязку. Лёгкости, грации, умению держаться в седле поражаются.

В составе международной судейской коллегии – эксперты из 6 стран. На протяжении 3 дней они оценивают выступления спортсменов. Заключительный соревновательный день откроют проезды с саблей, а после станет известна тройка лидеров и определится победитель.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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Международные соревнования по тентпеггингу
Международные соревнования по тентпеггингу
Международные соревнования по тентпеггингу
Международные соревнования по тентпеггингу
Международные соревнования по тентпеггингу
Международные соревнования по тентпеггингу
Международные соревнования по тентпеггингу
Международные соревнования по тентпеггингу
Международные соревнования по тентпеггингу
Международные соревнования по тентпеггингу
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