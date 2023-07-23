Международные соревнования по тентпеггингу проходят в Москве

Всаднику нужно поразить цель

На ВДНХ своё мастерство, а также смелость и изобретательность, демонстрируют наездники в национальных костюмах из разных стран. Тентпеггинг - один из древнейших видов конного спорта. Он зародился в Азии, изначально так обучали кавалеристов навыкам боя против слонов.

За ширмой главного манежа – волнение. Перед ответственным выходом как всадники, так и обладатели роскошных грив "настраиваются" по-разному. Одни невозмутимы, другие - в азарте рвутся в бой.

Агат будет выступать за Казахстан. Другие скакуны – за сборные Индии, Катара, Сирии, России. Чтобы все были в равных условиях, и спортсмены, и кони увидели друг друга только после жеребьёвки. Но прежде – показательный выход. Бесстрашные всадники с флагами своей страны обходят боевое поле. Выправка, сапоги со шпорами, яркие национальные костюмы.

"Мы выступаем в национальных персидских костюмах. Это традиционный халат и головной убор. Самому старинному элементу - больше 200 лет", - говорит Али Гоурчани, тренер и менеджер команды из Ирана.

Спортсмены из 8 стран - по двое от каждой команды – на историческом выводном круге ВДНХ. "Тентпеггинг" - это нечто среднее между джигитовкой и упражнениями кавалеристов с различными видами оружия. Игра, популярная в Азии, захватила весь мир, и уже в 19 веке была признана спортивной дисциплиной.

"Скакать может любая лошадь, ее просто надо приучить к оружию и к тому, что в песке находится какой-то предмет", - объясняет Александра Калинина, спортсмен сборной команды России.

А именно небольшой брусок – наземная мишень, пега. Ее надо поразить на высокой скорости. В арсенале всадника – пики, сабли. Ими надо поднять с земли пеги, снять со стоек кольца, словом, в четырех видах состязаний проявить изобретательность и ловкость.

"Колышек на скаку надо выдернуть, чтобы палатка упала на врага", - объясняет Андрей Буловацкий, спортсмен сборной команды Белоруссии.

Результат зависит от каждого в тандеме. Конь должен идти по прямой, всадник – на скаку прицелиться, рассчитать силу.

"Мы держим пальчики за наших ребят, мы уверены, что они будут первыми", - говорит Борис Петров, генеральный директор Кремлёвской школы верховой езды.

Зрители – в восторге. Трибуны забиты под завязку. Лёгкости, грации, умению держаться в седле поражаются.

В составе международной судейской коллегии – эксперты из 6 стран. На протяжении 3 дней они оценивают выступления спортсменов. Заключительный соревновательный день откроют проезды с саблей, а после станет известна тройка лидеров и определится победитель.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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