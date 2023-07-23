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В ООН выразили соболезнования близким погибшего военкора Журавлева

10:40
  • воскресенье
  • 23 июля 2023

В организации сожалеют о случившемся

В ООН сожалеют в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлева Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Группа журналистов РИА Новости и "Известий" попала под обстрел в Запорожской области в субботу, 22 июля. Удар был нанесён кассетными боеприпасами. Погиб военкор Ростислав Журавлев, ещё троих раненых доставили в полевые медицинские учреждения Минобороны.

В ООН ранее также выразили беспокойство в связи с применением Украиной американских кассетных боеприпасов. В организации заявили, что такие снаряды не должны применяться.

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