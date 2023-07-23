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На острове Родос из-за пожаров эвакуируют 30 тысяч человек

11:02
  • воскресенье
  • 23 июля 2023

К врачам из-за проблем с дыханием обратились несколько десятков человек

На греческом острове Родос эвакуируют жителей четырёх населённых пунктов - им угрожают лесные пожары. Во временных убежищах разместят около 30 тысяч человек.

Сейчас огонь двигается с гор в центре острова в сторону побережья, где располагаются морские курорты. Стихия уже уничтожила три отеля, более двух тысяч туристов экстренно эвакуировали. К врачам из-за проблем с дыханием обратились более 60 человек. Четверо госпитализированы.

Быстрому распространению огня способствуют сильный ветер и аномально высокие температуры, которые фиксируют в Европе. По данным синоптиков, нынешний июнь стал самым жарким месяцем на планете за всю историю наблюдений. Но ожидается, что август побьёт этот рекорд.

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