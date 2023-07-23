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Собянин: На севере Москвы под заселение по программе реновации передали 33 новостройки

12:06
  • воскресенье
  • 23 июля 2023

В каждом доме запланированы помещения под магазины, аптеки, парикмахерские, кафе

На севере столицы под заселение по программе реновации передано 33 новостройки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В каждом доме запланированы помещения под магазины, аптеки, парикмахерские, кафе. Для удобства жителей все необходимое будет в шаговой доступности. Большая часть нежилых пространств, 150 из 166, уже используется", – сообщил Собянин.

Мэр отметил, что на территории округа в проектировании и строительстве еще 56 новостроек, во всех также предусмотрены помещения для сопутствующей коммерческой инфраструктуры.

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