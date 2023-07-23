В Минобороны рассказали о безуспешных попытках наступления ВСУ

Всего были отражены 22 атаки

ВСУ за сутки пытались наступать на четырех направлениях, но безуспешно. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Речь идет о донецком, запорожском, красно-лиманском и южнодонецком направлениях.

Кроме того, российские войска отразили 22 атаки на трех направлениях. Так, 14 атак было отражено на донецком направлении, шесть - на красно-лиманском, ещё две - на запорожском.

Также ВКС России сбили украинский Су-25 в районе Веролюбовки в ДНР, а ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS и крылатую ракету Storm Shadow. Кроме того, уничтожено 28 беспилотников.

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