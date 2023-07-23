Лукашенко пожаловался Путину на "вагнеровцев": "Стали напрягать"

Бойцы рвутся в Польшу

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что его "стали напрягать вагнеровцы". По словам белорусского лидера, бойцы ЧВК "хотят на Запад".

"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", - сказал Лукашенко (цитата по ТАСС).

Он добавил, что настроения у "вагнеровцев" "плохие", поэтому они дислоцированы в центре Белоруссии.

Бойцы ЧВК "Вагнер" были перемещены в Белоруссию после попытки вооруженного мятежа в России 23-24 июня. Позднее Владимир Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" с правовой точки зрения не существует, поскольку в стране нет закона о частных военных организациях.

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